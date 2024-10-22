Для поездок в гимназию: Лера Кудрявцева сделала дочери роскошный подарок

53-летняя телеведущая Лера Кудрявцева подарила своей 6-летней дочери внедорожник за 5 млн рублей. Машина нужна, чтобы девочка смогла добираться от дома до гимназии, сообщает « Экспресс-газета ».

Кудрявцева в своем личном блоге показала подписчикам купленный автомобиль. Это внедорожник черного цвета китайского производства. Так как машина приобреталась в качестве подарка дочери, ее украсили огромным красным бантом на капоте.

Автомобиль предназначен для того, чтобы дочь звезды, 6-летняя Маша, смогла добираться на нем от дома до гимназии им. Е. М. Примакова, которую посещает с 3 лет. У девочки уже есть личный водитель и две няни.

Кудрявцева призналась, что купленный автомобиль ей сильно понравился. Она задумалась над тем, чтобы забрать его себе.

Ранее дочь Леры Кудрявцевой чуть не умерла на детском дне рождения в Подмосковье. Маша подавилась рыбной костью.