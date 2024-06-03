Дочь Леры Кудрявцевой чуть не умерла на дне рождении в Подмосковье

Дочка телеведущей Леры Кудрявцевой Маша чуть не погибла на детском дне рождения в Подмосковье, подавившись рыбной костью. Кроме того, на празднике ветер от лопастей вертолета снес декорации, которые чуть не задавили маленьких участников мероприятия.

«Маша съела рыбку (к этому претензий нет, все вкусно), но нам не повезло. Она проглотила косточку. Сначала мы помчались в Лапино, там не оказалось дежурного Лора, потом рванули в Морозовскую», — написала Лера Кудрявцева в Telegram.

По ее словам, 5-летней девочке пришлось делать эндоскопию и рентген.

По данным 112, детский праздник проходил в Сохо Кантри Клаб. Как отмечается, вертолет с площадки неподалеку поднял лопастями сильный ветер, который уронил декорации и они едва не придавили детей.

Кудрявцева отметила, что находится в шоке.

«Как можно ставить декорации рядом с вертолетной площадкой, зная, что в этот день будут летать каждые 15 минут вертолеты. Там вообще нафиг все снесло», — заявила ведущая.

Телеведущая воспитывает 5-летнюю дочь Машу, которую родила в браке с хоккеистом Игорем Макаровым.