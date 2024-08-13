Для лобненских подростков организовали театральный мастер-класс

Старшеклассников Лобни познакомили с азами актерской профессии. Занятие для ребят провела профессиональная актриса и руководитель театра «Камерная сцена» Светлана Давыдова, передает пресс-служба администрации городского округа.

Театральный мастер-класс объединил школьников, которые проводят летние каникулы в городе. Ребята изучали основы драматического искусства и смогли задать свои вопросы представителю актерской профессии.

В начале встречи Светлана Давыдова провела театральную разминку, а затем — различные тренинги и упражнения. По ходу действия она объясняла ребятам смысл происходящего.

«Подобный формат очень полезен. Без давления и назиданий, в легкой игровой форме можно помочь ребенку справиться с серьезными проблемами: преодолеть чрезмерную застенчивость, поднять самооценку, раскрыть таланты и интересы. В конце концов, отвлечь от гаджетов, на которые современные подростки тратят огромное количество времени», — отметила Светлана Николаевна.

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