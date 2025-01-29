Длинные волосы и добрая улыбка: как выглядел молодой Дмитрий Маликов

В честь дня рождения народного артиста России Дмитрия Маликова в Сети опубликовали его фотографии в молодости. У певца всегда были длинные волосы и добрая улыбка, сообщает «Леди Mail» .

29 января певцу и композитору исполнилось 55 лет. На фотографиях из юности он выглядит прекрасно. Особенно поклонники отмечают его добрую улыбку и взгляд.

Дмитрий Маликов родился в семье основателя ВИА «Самоцветы» Юрия Маликова и певицы Людмилы Вьюнковой. Сначала маленького Диму больше интересовали футбол и хоккей, но вскоре гены взяли свое. Уже в 20 лет он собирал стадионы преданных поклонников.

В начале 90-х артист демонстрировал любовь к эпатажной одежде, он мог сочетать кожаный комбинезон, пиджак в клетку и романтичную шляпу. Визитной карточкой Маликова всегда была его прическа. Поклонницы называли его принцем, а затем за певцом окончательно закрепился образ романтического героя.

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