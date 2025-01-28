90% достоверности: Сергей Жуков рассказал о фильме о группе «Руки вверх!»

Певец Жуков: продолжение картины о «Руки вверх!» может выйти в 2026 году

Лидер группы «Руки вверх!» Сергей Жуков заявил, что в фильме, посвященном группе и вышедшем на экраны в октябре 2024 года, 90% — правда и продолжения картины можно ждать в 2026 году, сообщает Общественная Служба Новостей .

«Вся история моей жизни была перенесена на кинематографическое полотно. Это были невероятно эмоциональные съемки, в которых принял участие не только я, но даже члены моей семьи. Это был прекрасный опыт», — сказал артист.

По его словам, в фильме показана не только история легендарного коллектива, но и личной жизни — его и участников группы, а также тернистый путь к славе.

Однако, как и в любом байопике, в работе есть нераскрытые детали, и это повод для новых проектов. К 30-летнему юбилею коллектива может состояться премьера продолжения картины.

Первую часть кино спродюсировал сам Сергей Жуков, оно показывает разные этапы из жизни группы. Роль певца в юности исполнил его сын Энджел.