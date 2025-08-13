Дизайнер Артемий Лебедев стал отцом в 11-й раз

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев стал отцом в 11-й раз. Дочь российской знаменитости появилась на свет ночью 12 августа в одном из роддомов Москвы, сообщает Mash .

Вес малышки составляет 4050 гр., рост — 53 см. Лебедев присутствовал на родах. Всего у 50-летнего многодетного отца шесть сыновей и пять дочерей от шести разных женщин. Старшему ребенку 24 года.

Последней женой дизайнера была его коллега Алена Иванова. Она родила от Лебедева шестерых детей, но в прошлом году пара развелась. Блогер утверждает, что больше не намерен связывать себя узами брака, но дети у него есть в планах.

Сам дизайнер подтвердил рождение дочери, но отказался раскрывать личность матери и малышки. Лебедев опубликовал милое фото из роддома, где новорожденная лежит у него на груди.

Ранее блогер признался, что каждый день выпивает примерно две бутылки красного вина за работой. Он мешает алкоголь с водой, поэтому употребление занимает у него в целом около шести часов. Это примерно бокал в полчаса.