Директор Пугачевой опровергла долг певицы за свет на Арбате

Директор Аллы Пугачевой Елена Чупракова заявила, что у артистки нет задолженности за электричество в квартире на Арбате, сообщает Газета.ru .

Елена Чупракова рассказала, что счета ей присылают напрямую. Так она ответила на сообщения о долге почти в 9 тыс. рублей и иске из-за неоплаченного электричества.

«Нет. Мне присылают счета, и я все оплачиваю по справкам. Никакой задолженности нет», — поделилась Чупракова.

Директор также прокомментировала сообщения о продаже квартиры Пугачевой. Она отметила, что не располагает такими сведениями. По данным СМИ, весной пятикомнатную квартиру оценивали в 391 млн рублей, а показы проходили в закрытом режиме.

Пугачева уехала из России после начала СВО вслед за мужем Максимом Галкиным*. Сначала семья жила в Израиле, затем перебралась на Кипр. Сейчас супруги снимают виллу вместе с детьми Гарри и Лизой.

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* Признан в РФ иностранным агентом.