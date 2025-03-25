Диета и спорт: на какие жертвы готова Бледанс ради роли Лары Крофт

Телеведущая и актриса Эвелина Бледанс хочет сыграть Лару Крофт в возрасте и прикладывает для этого множество усилий: работает над идеальными формами под руководством тренера и соблюдает строгую диету, сообщает Общественная Служба Новостей .

«Меня часто сравнивают с нашей любимой Анджелиной Джоли. И у меня возникла мысль сыграть возрастную Лару Крофт. Почему бы и нет? Никто же не говорит, что этот персонаж должен быть вечно молодым», — заявила звезда.

По ее словам, одна из граней искусства — это показать любимых супергероев на разных этапах жизни.

Ей хотелось бы изобразить Крофт в хорошей форме, а не в стареющем образе, поэтому сейчас она проводит много времени в спортзале: занимается со специалистом, который «практически ее ломает — в прямом и переносном смысле».

Таким образом Бледанс надеется поразить зрителей.