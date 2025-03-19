Депутат Госдумы предложил считать Надежду Бабкину примадонной российской эстрады

Создательница популярного ансамбля «Русская песня» 19 марта отмечает 75-летний юбилей. Бабкина руководит коллективом с 1974 года. В 2023 году она получила благодарность правительства РФ.

«Она — патриотический деятель, и сегодня нам нужно обращать внимание именно на таких творцов», — отметил Новичков.

Он отметил, что при СССР Пугачеву однажды назвали примадонной, и все начали это повторять, «как попугаи». По словам законодателя, уже давно пора что-то менять.

Харизматичная Надежда Бабкина, помимо активных выступлений на сцене, 12 лет вела программу «Модный приговор» на «Первом».

Алла Пугачева после начала СВО вместе с семьей уехала из России и поселилась на Кипре. При этом кипрские соседи Пугачевой и Галкина* не обращают на них особого внимания. Ранее сообщалось, что звездная чета не смогла вывезти дорогой антиквариат из своего подмосковного дворца.

* Признан иностранным агентом в России по решению Минюста РФ.