Депутат Госдумы предложил считать Надежду Бабкину примадонной российской эстрады
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Депутат Госдумы РФ Николай Новичков считает артистку Надежду Бабкину самым достойным кандидатом на звание примадонны российской эстрады, которое ранее принадлежало Алле Пугачевой, покинувшей Россию, сообщает «Абзац».
Создательница популярного ансамбля «Русская песня» 19 марта отмечает 75-летний юбилей. Бабкина руководит коллективом с 1974 года. В 2023 году она получила благодарность правительства РФ.
«Она — патриотический деятель, и сегодня нам нужно обращать внимание именно на таких творцов», — отметил Новичков.
Он отметил, что при СССР Пугачеву однажды назвали примадонной, и все начали это повторять, «как попугаи». По словам законодателя, уже давно пора что-то менять.
Харизматичная Надежда Бабкина, помимо активных выступлений на сцене, 12 лет вела программу «Модный приговор» на «Первом».
Алла Пугачева после начала СВО вместе с семьей уехала из России и поселилась на Кипре. При этом кипрские соседи Пугачевой и Галкина* не обращают на них особого внимания. Ранее сообщалось, что звездная чета не смогла вывезти дорогой антиквариат из своего подмосковного дворца.
* Признан иностранным агентом в России по решению Минюста РФ.