Соседям Аллы Пугачевой и Максима Галкина* на Кипре нет до них дела

Продюсер Мельникова: в России все уже забыли про Аллу Пугачеву

Певица Алла Пугачева с детьми и мужем Максимом Галкиным* обосновалась на Кипре, где у семьи роскошная вилла и шикарные апартаменты, однако местным жителям нет до российской звезды никакого дела, сообщает aif.ru .

По словам проживающего на Кипре Андрея Родина, на курорте Лимасол у супруга Пугачевой видовые апартаменты в 37-этажной башне One, с бассейном, спа, винным хранилищем, спортзалом и верандой, а также членством в гольф-клубе. В элитных ЖК Кипра недвижимость стоит от 2 миллионов евро.

А вилла звездного семейства спрятана за зеленой изгородью и оснащена камерами наблюдения через каждые 10 метров.

По словам Родина, он недавно встретился на дороге с тонированным «Роллс-Ройсом», который любит Пугачева.

Впрочем, как отметил собеседник издания, до Пугачевой местным нет дела.

«Кипр живет своей жизнью и своими проблемами. До Пугачевой киприотам нет никакого дела. Мне вот точно своих забот хватает. Главное, что погода хорошая», — сказал Родин.

В свою очередь продюсер Нигилина Мельникова отметила, что про Пугачеву все уже забыли, ее слова и поступки больше не имеют ценности для современной эстрады.

«Алла Пугачева забытая… Сегодня рулит молодежь. Многие дети даже не знают о ней», — считает Мельникова.

Ранее сообщалось, что Пугачева не смогла вывезти из своего подмосковного замка дорогой антиквариат.

* Признан иностранным агентом по решению Минюста РФ.