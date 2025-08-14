Депутат Госдумы Драпеко заявила, что фильмы «Брат» и «Брат 2» запрещать не нужно

Депутат Госдумы Елена Драпеко призвала не запрещать в России культовые фильмы «Брат» и «Брат-2», которые нравятся народу, сообщает SHOT .

Ранее парламентарий заявила, что работы режиссера Алексея Балабанова могут подпасть под действие нового закона о духовно-нравственных ценностях в кино. Так, под запрет могут попасть фильмы «Брат» и «Брат-2».

Депутат Госдумы считает, что не следует ограничивать доступ к фильмам, так как существуют возрастные ограничения. Необходимо учитывать возрастные категории зрителей.

В конце июля Госдума приняла закон о запрете фильмов, дискредитирующих традиционные духовно-нравственные ценности РФ или пропагандирующие их отрицание. Минкульт РФ получил возможность изменять выданное до этого прокатное удостоверение.