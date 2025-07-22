Госдума приняла закон о запрете фильмов, дискредитирующих традиционные ценности

Госдума во втором и третьем чтениях приняла изменения в законодательство в части уточнения требований к выдаче прокатного удостоверения. Увеличен список оснований для отказа в предоставлении документа. Среди них наличие в фильме материалов, дискредитирующих традиционные духовно-нравственные ценности РФ или пропагандирующие их отрицание, сообщается на сайте ГД .

Минкульт РФ также получил возможность изменять выданное до этого прокатное удостоверение.

Еще владельцы аудиовизуальных сервисов и соцсетей обязаны будут по указанию Роскомнадзора в течение 24 часов прекратить распространение фильма или сериала, если у него отберут прокатное удостоверение или появится заключение о наличии материалов, которые дискредитируют традиционные духовно-нравственные ценности страны.

Помимо этого, владельцев соцсетей будут заставлять вести их мониторинг для обнаружения подобного контента. Закон начнет действовать с 1 марта 2026 года.