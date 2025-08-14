«Цензура или запрет»: в Госдуме призвали проверить фильмы Балабанова

Депутат Государственной думы Елена Драпеко заявила, что работы режиссера Алексея Балабанова могут подпасть под действие нового закона о духовно-нравственных ценностях в кино, сообщает «Абзац» .

«Имеет смысл отсмотреть кино 80-х и 90-х на предмет соответствия традиционным ценностям. Фильмы Алексея Балабанова, может, и подвергнутся цензуре или запрету», — сказала парламентарий.

По ее словам, показывать такое кино детям и молодежи нужно с осторожностью.

Кроме того, по словам киноведа Александра Семенюка, под запрет могут попасть современные сериалы «Фишер», «Слово пацана» и «Жизнь по вызову», а также нашумевшая оскароносная кинолента «Анора».

Ранее отметивший 80-летие актер и драматург Александр Адабашьян сказал журналистам, что современным кино не хочется заниматься. Самым главным для этого вида искусства он назвал команду, режиссера и партнеров. Он старается на все смотреть философски и подчеркнул, что кино — это единственное искусство, у которого не только есть дата рождения, но и может быть дата смерти.