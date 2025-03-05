Делит наследство подруги: Никита Джигурда обратился в Конституционный суд

Актер, сценарист и певец Никита Джигурда обратился в Конституционный суд. Он оспаривает нормы Гражданского кодекса России о порядке наследования по иностранным завещаниям. Речь идет о деле его покойной подруги Людмилы Браташ, сообщают «Ведомости» .

Адвокат Джигурды Илья Цитренко подтвердил подачу жалобы. Суд ее зарегистрировал, но пока не принял к рассмотрению. В жалобе речь идет об основаниях наследования по иностранным завещаниям.

Предпринимательница Браташ умерла в 2016 году. Джигурда и его жена Марина Анисина утверждали, что бизнесвумен составила завещание во Франции, в котором передавала им три квартиры в Москве и одну – в Париже. Однако сестра покойной Светлана Романова подала иск с требованием признать наследство незаконным и выиграла его.

Джигурда и Анисина пытались признать Романову недостойной наследницей. Суд иск отклонил. Более того, артист должен был выплатить сестре Браташ 500 тыс. рублей, чтобы погасить расходы на юриста. Известно, что оригинала завещания предпринимательницы нет.

Ранее украинское министерство культуры и стратегических коммуникаций включило Джигурду в реестр лиц, которые создают угрозу национальной безопасности. Он попал в данный список, так как в 2023 и 2024 годах выступал с концертами и передавал гумпомощь бойцам ВС РФ, которые находились в новых регионах России.