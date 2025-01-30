Украина признала артиста Джигурду угрозой нацбезопасности

Украинское министерство культуры и стратегических коммуникаций включило российского артиста Никиту Джигурду в реестр лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, сообщает РИА Новости .

Решением ведомства дополнили список лиц, созданный на основании пунктов 1, 3, 7 части 2 статьи 126 закона страны «О медиа».

Джигурда попал в данный реестр, так как в 2023 и 2024 годах выступал с концертами и передавал гумпомощь бойцам ВС РФ, которые находились в новых регионах России.

Минкультуры Украины обнародовало данный список в апреле 2023 года. В него вошли 211 деятелей РФ, которые, по мнению Киева, создают угрозу нацбезопасности.

В реестре находятся гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев; журналист и продюсер Дмитрий «Гоблин» Пучков; журналист, радио- и телеведущий Владимир Соловьев и многие другие.