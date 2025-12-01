Дед Мороз и Снегурочка приехали в Кемерово

В Кемерово прибыли главные зимние волшебники — Дед Мороз со Снегурочкой. Посетив местный Краеведческий музей, они поделились информацией о насыщенной программе, подготовленной для жителей Кузбасса к новогодним праздникам, сообщает Сiбдепо .

В музее, расположенном на Советском проспекте, открылись особые праздничные локации, получившие название визит-центров. Эти зоны красиво украшены, и посетителям предоставляется возможность смастерить свою уникальную елочную игрушку в качестве сувенира. Кроме того, здесь установлена елка, украшенная символами всех городских округов области.

В этих праздничных центрах каждый желающий сможет пообщаться лично с Дедом Морозом и Снегурочкой, записать видео-открытку для близких или узнать актуальное расписание предстоящих праздничных мероприятий на весь месяц. Гостей ожидает множество мастер-классов, развлекательных мероприятий и веселых стартов. Подробности можно узнать из видеообращения Деда Мороза и его внучки Снегурочки.

Но это — лишь небольшая часть зимних развлечений. В декабре для детей будут организованы волшебные представления в культурных центрах и на центральных площадях городов. А для любителей активного отдыха открыты катки и лыжные трассы. Там найдутся маршруты как для начинающих, так и для опытных спортсменов. Лыжи и коньки доступны для проката практически везде.

