«Человек с большой душой и сердцем»: Антон Собянин посетил прощание с Голубкиной

Директор Академии культуры и искусства им. Иосифа Кобзона Антон Собянин прибыл на прощание с народной артисткой РСФСР Ларисой Голубкиной. Он вспомнил историю их знакомства и рассказал, каким человеком была актриса, передает корреспондент РИАМО.

«Мы дружили, общались очень долго. Это один из близких людей, с которым мы когда-то познакомились в Кузбассе. Я был министром молодежной политики и спорта, а она приезжала туда, а потом переехала в Москву», — рассказал Собянин.

Голубкина для него была настоящим учителем в жизни. Он отметил, что актриса — человек с большой буквы, она войдет в историю отечественного кинематографа и театра.

«Замечательный человек с большой душой и сердцем», — подытожил Собянин.

Также прощание с Голубкиной посетила знакомая актрисы Наталья. Она отметила, что Россия прощается с настоящей легендой. Женщина с трудом сдерживала эмоции.

«Веселая, замечательная актриса. Мы сегодня прощаемся с легендой. Извините», — сказала Наталья.

Заслуженная артистка России Татьяна Константинова отметила, что Лариса Голубкина, как и все другие актрисы, никогда не была довольна своей работой. При этом она всегда хотела на сцену. Константинова призналась, что посещала Голубкину, когда та была уже в хосписе. Но она подчеркнула, что это было прекрасное место, где за актрисой хорошо ухаживали.

«Она любила эту профессию, она любила себя в этой профессии, иначе невозможно… Всегда дотошно подходила к подготовке своих ролей. Ее знали в России и не только, когда была возможность еще ездить», — рассказала Константинова.

Прощание с Голубкиной проходит в столичном храме Святителя Николая Чудотворца на Трех Горах. С самого утра люди приходят в храм и несут с собой цветы, также многие желающие выразить соболезнования передают траурные венки.

Актриса ушла из жизни в возрасте 85 лет на фоне продолжительной болезни Вальденстрема. Голубкина в последние месяцы жаловалась на слабость и сильные боли.

Широкому зрителю народная артистка запомнилась по ролям в кинолентах «Гусарская баллада», «Дайте жалобную книгу», «Сказка о царе Салтане».