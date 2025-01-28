Директор лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина высказалась про обсуждение депутатами Госдумы запрета «Сигма боя» — песни двух девочек из России, взорвавшей мировые чарты.

«„Сигма бой“ уже всерьез обсуждают депутаты Госдумы, включая целых руководителей фракций. Будто других проблем в стране нет. Вирусный трек — сегодня есть, завтра нет», — написала Мизулина в своем Telegram-канале.

По ее словам, этот трек раздражает многих подростков, молодежь сама в этом признается.

«Такими темпами и до песни про бобра ведь дойдет», — усмехнулась Мизулина.

Она обратила внимание, что «Сигма бой» депутатов интересует, а распространение объявлений о работе закладчиками в соцсетях — никого.

Хит юных исполнительниц — 11-летней Светланы Чертищевой (Betsy) и 12-летней Марии Янковской — вышел на стриминговых сервисах в начале октября 2024 года и с тех пор наделал много шума. В Европарламенте в треке усмотрели «продвижение российских патриархальных ценностей».

В самой РФ сторонники движения «Сорок сороков» пожаловались в Генпрокуратуру, что «откровенные танцы» несовершеннолетних артисток приводят к «сексуализации детей».

За обсуждение взялись и российские парламентарии. Одни призывают срочно запретить трек в стране, другие же, наоборот, поощряют певиц. Например, глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий считает, что при помощи такой музыки «мягкая сила русской культуры побеждает на мировой поп-сцене». А парламентарий Виталий Милонов предложил и вовсе наградить юных исполнительниц.