Борис Щербаков отказался лечиться и уехал домой через неделю после операции

Mash: Борис Щербаков написал отказ от лечения в стационаре после операции

Народный артист России Борис Щербаков захотел вернуться домой после того, как ему провели операцию. Он отказался лежать в больнице, сообщает Mash .

На прошлой неделе актера госпитализировали после того, как он неудачно упал на балконе. Щербаков сломал шейку бедра. Его прооперировали 12 августа в НИИ имени Склифосовского. Актеру заменили сустав протезом.

Однако почти сразу после операции Борис Васильевич захотел домой. Он написал отказ от лечения в стационаре и накануне уехал из больницы. Между тем медики успели научить его обращаться с костылями и ходунками.

Актеру предстоит долгая реабилитация. Ему понадобится месяц, чтобы восстановить подвижность, перемещаясь с опорой.

В конце прошлого года актер уже пережил операцию после перелома лицевой кости. Он восстанавливался больше месяца.

Также известно, что в этом году Щербаков уже падал на даче 24 июля. Он ударился бедром. А 11 августа он поскользнулся на балконе и упал на это же бедро.