Артиста Бориса Щербакова прооперировали в НИИ имени Склифосовского
Фото - © РИА Новости, Екатерина Чеснокова
Сломавшему шейку бедра народному артисту РФ Борису Щербакову провели операцию в НИИ имени Склифосовского, сообщает ТАСС.
Актера прооперировали утром 12 августа. Его сын Василий Щербаков отметил, что результаты хирургического вмешательства пока неизвестны.
Сейчас Борис Васильевич продолжает находиться в НИИ имени Склифосовского.
Актера госпитализировали в больницу накануне. Близкие сообщили, что народный артист поскользнулся и упал на балконе. Он сломал шейку бедра.