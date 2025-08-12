Артиста Бориса Щербакова прооперировали в НИИ имени Склифосовского

сегодня в 15:27

Актера прооперировали утром 12 августа. Его сын Василий Щербаков отметил, что результаты хирургического вмешательства пока неизвестны.

Сейчас Борис Васильевич продолжает находиться в НИИ имени Склифосовского.

Актера госпитализировали в больницу накануне. Близкие сообщили, что народный артист поскользнулся и упал на балконе. Он сломал шейку бедра.