сегодня в 12:49

Актера Бориса Щербакова экстренно прооперировали после 2 падений за 2,5 недели

У 75-летнего актера, народного артиста РФ Бориса Щербакова заменили тазобедренный сустав эндопротезом, медики его экстренно прооперировали, сообщает Mash .

Щербаков упал на даче 24 июля, он ударился бедром. Артиста доставили в больницу, а через два дня выписали.

Актер передвигался на костылях, но сильные боли не отпускали. 11 августа Щербаков снова упал дома и на то же правое бедро. Его опять госпитализировали.

Пациент не мог двигать ногой из-за болей, медики диагностировали у него перелом шейки бедренной кости со смещением. Актеру заменили сустав эндопротезом, операция прошла штатно.

Теперь артисту предстоят восстановление и реабилитация.

Ранее жена актера Татьяна Бронзова рассказала, что он «чувствует себя не очень».

Борис Щербаков известен по ролям в таких проектах, как «Гостья из будущего», «Криминальный квартет», «Легенда № 17», «Федя. Народный футболист».