Жена актера Бориса Щербакова рассказала о его состоянии

Супруга народного артиста России Бориса Щербакова, актриса Татьяна Бронзова, в разговоре с «Газетой.Ru» сообщила, что ее мужу пришлось сделать операцию из-за перелома шейки бедра.

11 августа стало известно, что 75-летнего Бориса Щербакова госпитализировали с травмой. По данным издания, артист поскользнулся на коврике и упал на балконе. После инцидента сам актер отмечал, что «чувствует себя не очень, но надеется на скорую поправку».

«Ему делают операцию. Он вчера упал, сломал шейку бедра. Это все, что я могу вам сказать. Сейчас делается операция», — прокомментировала Бронзова.

Борис Щербаков известен по ролям в таких проектах, как «Гостья из будущего», «Криминальный квартет», «Легенда № 17», «Федя. Народный футболист».