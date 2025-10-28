«Большое спасибо за сборы»: появилось последнее обращение Романа Попова

Baza опубликовала последнее обращение известного актера и комика Романа Попова к поклонникам. Звезда «Полицейского с Рублевки» поблагодарил фанатов за сбор средств на лечение от онкологии.

На опубликованных кадрах видно, как Попов сидит в инвалидном кресле и рассказывает о борьбе с рецидивом рака мозга.

«Всем привет. У меня химиотерапия, очередная порция. Я хочу сказать всем большое спасибо за все, что вы делаете. Больше спасибо за сборы. Сбор можно считать оконченным. На вторую часть точно все есть, спасибо», — сказал Попов в видеообращении.

Экс-резидент Comedy Club добавил, что продолжит держать поклонников в курсе своей борьбы с онкологическим заболеванием.

Впервые у Попова диагностировали онкологию в 2018 году, однако позже в результате лечения актер смог выйти в ремиссию. Спустя время рак вернулся, из-за болезни Попов почти ослеп и очень плохо слышал. В сентябре комик проходил очередной курс химиотерапии. Во вторник, 28 октября, Роман Попов скончался в возрасте 40 лет.

