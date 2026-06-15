Более 6000 человек посетили семейный фестиваль в Павлово-Посадском округе

Семейный фестиваль «7яФест» прошел 13 июня в городском парке Павловского Посада и собрал более 6000 гостей. В открытии праздника принял участие врип главы округа Сергей Балашов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ежегодный фестиваль «7яФест» объединил детей, родителей, бабушек и дедушек, а также друзей и соседей. Для Павлово-Посадского округа это уже традиционный праздник, посвященный семейным ценностям, уважению к старшим и любви к детям.

В течение дня в парке работали концертные площадки, мастер-классы, игровые зоны и проводились розыгрыши. По данным организаторов, за субботу мероприятие посетили более 6000 человек.

«Благодарю центр развития и поддержки семьи «Росток», партнеров, волонтеров и всех, кто вложил силы и душу в организацию фестиваля. Благодаря вам городской парк стал большой семейной площадкой, где каждому нашлось занятие по душе. Отдельная благодарность семьям Павлово-Посадского городского округа. Именно вы создаете основу общества, воспитываете новое поколение и сохраняете традиции. Пусть таких объединяющих событий будет как можно больше», — отметил Сергей Балашов.

Он добавил, что семья формирует любовь к дому, городу и малой родине.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обустройства парков и организации там мероприятий.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. <…>. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал Воробьев.