Более 57 масленичных мероприятий пройдут в Ленинском округе 21 и 22 февраля

Праздничные гуляния развернутся на 56 площадках по всему муниципалитету. Жителей и гостей округа ждут два дня насыщенной программы с народными забавами, мастер-классами, спортивными состязаниями и традиционным угощением блинами, сообщили в пресс-службе главы округа Станислава Каторова.

«Масленица в Ленинском округе — это всегда семейный праздник, объединяющий поколения. Мы постарались сделать программу максимально разнообразной, чтобы каждый житель, независимо от возраста и интересов, нашел занятие по душе. В эти выходные в округе будет работать 56 площадок, на которых пройдут интерактивные программы, народные гуляния, творческие мастер-классы, спортивные игры, викторины, квизы и даже детская лыжная гонка. Кульминацией праздника станет сожжение чучела на некоторых локациях — эта традиция будет организована с соблюдением всех норм безопасности», — отметил глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

Уточняется, что в субботу, 21 февраля, масштабные массовые мероприятия пройдут в Литературном бульваре в ЖК «Пригород Лесное», на летней эстраде в Молоково, у набережной реки Купелинка, на уличной площадке в совхозе имени Ленина, в Измайлово и на эстрадной площадке в Новодрожжино. В воскресенье, 22 февраля, гуляния продолжатся на стадионе «Металлург» в Видном, стадионе «Носороги» в Володарском, в ЖК «Восточное Бутово» в Боброво, на Центральной площади в Развилке и на спортивной площадке в ЖК «Южная Битца».

В пресс-службе добавили, что кульминационные сожжения чучел запланированы на пяти локациях. Проводить зиму и встречать весну будут в Молоково на улице Школьная, на стадионе «Металлург» в Видном, на стадионе «Носороги» в Володарском, в ЖК «Зеленые аллеи» у Малого Тарычевского пруда и в музее-заповеднике «Горки Ленинские».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.