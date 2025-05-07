Более 2,3 тыс патриотических мероприятий подготовили библиотеки Подмосковья

С 1 по 10 мая в библиотеках Подмосковья проходит областная межбиблиотечная акция «Мы помним! Мы гордимся!», посвященная 80-летнему юбилею Великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В рамках акции для больших и маленьких читателей подготовлено свыше 2,3 тыс. литературных и музыкальных выступлений, конкурсов, акций, марафонов, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Так, детский отдел Губернской библиотеки провел праздничное выступление для ветеранов микрорайона Мамонтовка «Сквозь года звенит Победа» и поздравил их с праздником Победы.

В Можайском округе пройдет онлайн-марафон «Благодарные потомки и страна своих героев не забудут имена», где читатели библиотек прочтут любимые стихи или прозу о Великой Отечественной войне. Акция проводится с целью продвижения чтения и популяризации книг о героических событиях прошедших лет. В онлайн-марафоне примут участие 17 библиотек.

Коломенская городская централизованная библиотечная система примет участие в патриотической акции «Автопробег». Ежегодная акция пройдет по памятным местам Коломны, связанным с Великой Отечественной войной. У обелисков и памятных знаков участники автопробега сделают остановки, возложат цветы и почтут минутой молчания память погибших в борьбе с фашизмом.

12 мая в Центральной городской библиотеке им. Ф. И. Тютчева в Балашихе подведут итоги литературного конкурса произведений малых форм «80 строк о войне» и проведут награждение победителей и участников.

В Дубне проходит акция «Бессмертный книжный полк», которая направлена на сохранение исторической памяти и привлечения внимания современного читателя к книгам о Великой Отечественной войне, о героизме, великом подвиге и силе духа солдат, защитивших Отчизну.

В сельском филиале № 6 Центральной библиотеки им. А. С. Пушкина состоялся VII окружной конкурс художественного чтения «Богородское слово». Участников оценивали в номинациях «Победа в Великой Отечественной войне» (стихи о Великой Отечественной войне), «Любовь к Родине» (патриотическая поэзия) и «Ты живым вернись» (стихи из сборника Богородских поэтов о войне «Ты живым вернись…»).

Комплекс информационно-библиотечного обслуживания Орехово-Зуевского округа и «Агитбригада Победы» организуют литературные и музыкальные поздравления к 80-летию Победы для ветеранов и жителей округа.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.