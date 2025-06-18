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Более 2 тыс человек посетили фестиваль российской керамики в Раменском округе

14 июня в Раменском муниципальном округе состоялся областной открытый фестиваль российской керамики «Синница 2025». Событие приурочено ко Дню народных художественных промыслов, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Гости фестиваля побывали с экскурсией на историческом фарфоровом предприятии Объединения «Гжель», увидели выставку-ярмарку гончарного искусства и керамики, участвовали в конкурсах. Завершился праздник концертной программой.

Все участники фестиваля были отмечены призами и наградами.

Генеральный директор ООО «Гжель-художественные мастерские» Петр Сивов отметил участников выставки-ярмарки: Каушкину Дарью, Жерелину Наталью и коллектив КДЦ «Дулевский».

Победителем конкурса «Чемпионат по гончарному искусству» стала Андреева Олеся из г. Александров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.