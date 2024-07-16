Более 1 млн человек стали гостями фестиваля «Вкусы России» на ВДНХ

Свыше 1 млн человек побывали на гастрономическом фестивале «Вкусы России», который провели на ВДНХ с 6 по 14 июля, сообщает пресс-служба департамента торговли и услуг столицы.

Москвичи и гости города смогли посетить сотни кулинарных, ремесленных и творческих мастер-классов. Заместитель мэра Москвы в столичном правительстве — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина отметила, что участниками фестиваля стали производители более чем из 70 российских регионов.

«За девять дней гости приобрели свыше 50 тонн различных продуктов. Всего было представлено пять тысяч категорий товаров», — добавила она.

На ярмарке были представлены мурманский вяленый ерш, алтайский сыр, башкирский мед и многое другое. В ресторанном дворике для гостей подготовили пирожки из Крыма, балкарские блины (хычины), камчатское тельное с неркой и прочее. Количество проданных порций блюд достигло 68 тыс.

Фото - © Пресс-служба Оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»

Под руководством шеф-поваров все желающие смогли научиться готовить псковские пироги, рязанский курник, куриное филе по-суздальски, кварсинскую скумбрию с соусом из краснодарских лимонов и прочее. На фестивале также состоялись мастер-классы по ткачеству и созданию кожаной мозаики. Для юных гостей работала «Школа начинающего фермера».

Для посетителей выступили более 100 вокальных и танцевальных коллективов из 31 региона страны. Они представили программу общей продолжительностью 63 часа.