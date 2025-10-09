Блогер Стас Васильев признался, чего стыдится больше всего

Блогер Стас «Ай, как просто!» Васильев признался, что на самом деле об американской культуре знает гораздо больше, чем о русской. При этом он отметил, что испытывает за это стыд и старается периодически пополнить багаж знаний.

«Большинство людей о русской культуре вообще ничего не знают, они знают там „Пушкин“ и „Достоевский“, я говорю про наших сограждан. Я про американскую культуру знаю больше, чем про русскую, что, к стыду своему, я там периодически пытаюсь исправить», — заявил Васильев в эфире Sputnik.

Блогер также признался, что испытывал стыд, когда российский президент Владимир Путин в одном из интервью сказал, что его кумиром является советский разведчик нелегальной резидентуры времен Второй мировой войны Рихард Зорге, так как сам не знал, кто такой Зорге.

«Путин в интервью сказал, что его кумиром был Зорге, а я подумал: кто такой Зорге вообще? При этом я знаю про Кима Филби, кембриджскую пятерку, человека-паука и всех остальных», — добавил блогер.

Ранее блогер Стас Васильев заявил, что аэротакси могут появиться в России после 2030 года благодаря совместным проектам с Китаем.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.