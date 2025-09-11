Блогер Стас Васильев спрогнозировал появление аэротакси в России после 2030 года

Блогер Стас Васильев, известный как «Ай, как просто!», заявил, что аэротакси могут появиться в России после 2030 года благодаря совместным проектам с Китаем.

Блогер Стас Васильев, ведущий программы на радио Sputnik, поделился своим мнением о перспективах появления аэротакси в России. По его словам, развитие этого вида транспорта возможно после 2030 года.

Васильев предположил, что к этому времени в России смогут создать собственный двигатель и собрать аэротакси, используя китайские технологии и разработав собственное программное обеспечение. Он отметил, что в отличие от Китая, в России отсутствует развитая дорожная инфраструктура, что делает аэротакси особенно актуальными.

«Мы двигатель сделаем, аэротакси соберем, а технологии возьмем китайские, просто напишем собственное программное обеспечение. А Китай будет наши двигатели покупать. То есть это в теории может вырасти во взаимовыгодное сотрудничество», — пояснил Васильев в эфире радио Sputnik.