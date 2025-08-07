Блогер и вратарь «Амкала» Валентин Wylsacom Петухов должен ФНС 2,5 млн рублей
Фото - © скриншот
Популярный техноблогер и с недавнего времени новый вратарь «Амкала» Валентин Wylsacom Петухов, предположительно, должен ФНС 2,5 млн рублей. Федеральная налоговая служба выставила счет инфлюенсеру, сообщает Mash.
Петухов создал компанию «Царские аксессуары». Также он владеет ИП, через которое оформляет сделки по продаже рекламы.
5 июля голкипер «Амкала» не выходил на поле.
Ранее Wylsacom рассказал, что новый смартфон Trump Mobile T1 не вызовет ажиотажа даже в Соединенных Штатах. За пределами США он и вовсе будет незамеченным.