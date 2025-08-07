сегодня в 11:23

Популярный техноблогер и с недавнего времени новый вратарь «Амкала» Валентин Wylsacom Петухов, предположительно, должен ФНС 2,5 млн рублей. Федеральная налоговая служба выставила счет инфлюенсеру, сообщает Mash .

Петухов создал компанию «Царские аксессуары». Также он владеет ИП, через которое оформляет сделки по продаже рекламы.

5 июля голкипер «Амкала» не выходил на поле.

Ранее Wylsacom рассказал, что новый смартфон Trump Mobile T1 не вызовет ажиотажа даже в Соединенных Штатах. За пределами США он и вовсе будет незамеченным.