По мнению популярного техноблогера Валентина Петухова (Wylsacom), новый смартфон Trump Mobile T1 не вызовет ажиотажа даже в США, а за пределами страны и вовсе останется незамеченным. Он отметил, что компания Трампа, скорее всего, рассчитывает на прибыль от преданных поклонников, сообщила «Газета.Ru» .

«Это очень второстепенный мобильный телефон, который не имеет никакого интереса кроме того, что на нем написано „Трамп“. Я думаю, что и в России он тоже не будет иметь никакого спроса. Возможно, привезут один-два ради прикола. Наверно, такие люди, как я, его добудут и покажут, но в общем-то на этом все. В мире огромное количество очень специфических смартфонов, которые выпускают неочевидные компании. Например, компания Red, которая специализируется на камерах, делала свои смартфоны. И обыватели про них даже не слышали», — сказал Петухов.

Он пояснил, что по этой причине и Trump Mobile никого не заинтересует, но о нем будут говорить из-за скандальности бренда. В целом же, по мнению блогера, это просто продукт компании, владеющей именем Трампа, и явная попытка заработать на верных сторонниках.

«В общем веры нет. Обычный телефон за 500 долларов, коих тысячи», — резюмировал Петухов.

Зато мобильная сеть Trump Mobile, по его словам, имеет больше перспектив.

«Если это будет иметь конкурентные тарифы, то вполне может быть рабочей историей. Но в любом случае это просто монетизация бренда не первый и не последний раз, так что я уверен, что они продолжат это делать», — рассудил блогер.

17 июня Trump Organization официально анонсировала смартфон T1 и оператора связи Trump Mobile. Модель T1 получила 12 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ встроенного хранилища, аккумулятор на 5000 мАч и тройную основную камеру.

Дизайн устройства напоминает iPhone, но выполнен в золотом цвете с изображением американского флага на задней панели. Сейчас смартфон доступен за $499 (примерно 39,1 тыс. руб.), а доставка начнется в сентябре.

Новый оператор Trump Mobile будет работать не только с T1, но и с другими устройствами. Пользователям предлагается единый тариф «47» стоимостью $47,45 (около 3,7 тыс. руб.), включающий 20 ГБ интернета в сетях 5G, а также безлимитные звонки и SMS.