Wylsacom: телефон Trump Mobile T1 — устройство для фанатов, но не для рынка
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По мнению популярного техноблогера Валентина Петухова (Wylsacom), новый смартфон Trump Mobile T1 не вызовет ажиотажа даже в США, а за пределами страны и вовсе останется незамеченным. Он отметил, что компания Трампа, скорее всего, рассчитывает на прибыль от преданных поклонников, сообщила «Газета.Ru».
«Это очень второстепенный мобильный телефон, который не имеет никакого интереса кроме того, что на нем написано „Трамп“. Я думаю, что и в России он тоже не будет иметь никакого спроса. Возможно, привезут один-два ради прикола. Наверно, такие люди, как я, его добудут и покажут, но в общем-то на этом все. В мире огромное количество очень специфических смартфонов, которые выпускают неочевидные компании. Например, компания Red, которая специализируется на камерах, делала свои смартфоны. И обыватели про них даже не слышали», — сказал Петухов.
Он пояснил, что по этой причине и Trump Mobile никого не заинтересует, но о нем будут говорить из-за скандальности бренда. В целом же, по мнению блогера, это просто продукт компании, владеющей именем Трампа, и явная попытка заработать на верных сторонниках.
«В общем веры нет. Обычный телефон за 500 долларов, коих тысячи», — резюмировал Петухов.
Зато мобильная сеть Trump Mobile, по его словам, имеет больше перспектив.
«Если это будет иметь конкурентные тарифы, то вполне может быть рабочей историей. Но в любом случае это просто монетизация бренда не первый и не последний раз, так что я уверен, что они продолжат это делать», — рассудил блогер.
17 июня Trump Organization официально анонсировала смартфон T1 и оператора связи Trump Mobile. Модель T1 получила 12 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ встроенного хранилища, аккумулятор на 5000 мАч и тройную основную камеру.
Дизайн устройства напоминает iPhone, но выполнен в золотом цвете с изображением американского флага на задней панели. Сейчас смартфон доступен за $499 (примерно 39,1 тыс. руб.), а доставка начнется в сентябре.
Новый оператор Trump Mobile будет работать не только с T1, но и с другими устройствами. Пользователям предлагается единый тариф «47» стоимостью $47,45 (около 3,7 тыс. руб.), включающий 20 ГБ интернета в сетях 5G, а также безлимитные звонки и SMS.