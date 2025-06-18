Модель T1 с лозунгом MAGA поступит в продажу в августе за 499 долларов
Компания Трампа анонсировала «золотой» смартфон с политическим подтекстом
Компания Trump Mobile, связанная с президентом США Дональдом Трампом, объявила о скором выпуске эксклюзивного смартфона, сообщает РИА Новости.
Устройство под названием T1, выполненное в золотом цвете, уже доступно для предзаказа на официальном сайте по цене 499 долларов.
Телефон с предустановленной заставкой «Make America Great Again» и датой 20 января 2025 года поступит в продажу в августе текущего года.
«Это элегантный смартфон золотого цвета, разработанный для повышения производительности и с гордостью разработанный и произведенный в Соединенных Штатах», — говорится в официальном пресс-релизе компании.
Особый акцент делается на американском производстве и патриотическом дизайне устройства.