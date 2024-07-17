Близкие Криса Кельми гадают, где покоятся останки автора «Ночного рандеву»

В первый день 2019 года скончался известный советский и российский певец Крис Кельми. Брат артиста Евгений Суслин рассказал, что после смерти музыканта в возрасте 63 лет разразился настоящий скандал, связанный с печальными обстоятельствами его похорон, пишет kp.ru .

Вдова автора хита «Ночное рандеву» Людмила наотрез отказалась допускать на прощание с Кельми его близких, в том числе родного брата Евгения. По словам мужчины, Людмила опасалась, что родственники могли претендовать на наследство. Более того, после похорон вдова Кельми вместе с сыном бесследно исчезла, взяв с собой и урну с прахом певца.

Близкий друг Криса Кельми Владимир Шанс решил самостоятельно разобраться в странной ситуации с исчезновением останков артиста. Он посетил семейное захоронение Кельми на Головинском кладбище, где обнаружил припорошенную снегом безымянную урну. Мужчина предположил, что Людмила могла оставить прах Кельми там, однако экспертиза показала, что останки в сосуде принадлежали другому человеку.

Еще при жизни Крис Кельми выражал желание, чтобы его прах был развеян над Атлантическим океаном в Доминикане, где он любил бывать, рассказал Евгений Суслин. Сын певца Кристиан несколько лет назад заявлял, что выполнил последнюю волю отца, но Суслин не уверен в правдивости этих слов.