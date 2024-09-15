Бьянка опубликовала ролик с триколором в ответ на обвинения активистов в ее адрес

Известная российская певица Бьянка (Татьяна Липницкая) опубликовала в своих социальных сетях видеозапись, на которой она исполняет танец с российским флагом во время одного из своих концертов, сообщает Life.ru .

Таким образом артистка отреагировала на призывы некоторых активистов признать ее иноагентом. Кроме того, артистка оставила небольшое сообщение для своих критиков.

«В то время, пока я и другие российские артисты создаем возможности для наших соотечественников общаться на родном языке, слушать на нем музыку и не терять связь со своими корнями, находятся недовольные и лживые люди, которым это не нравится», — заявила Бьянка.

Общественники обратили внимание на тот факт, что Бьянка выступала за пределами России, и выдвинули предположения о ее возможной причастности к финансированию Вооруженных сил Украины. Однако сама исполнительница категорически отвергла эти обвинения, охарактеризовав их как «беспочвенные».