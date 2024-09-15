Бьянка опубликовала ролик с триколором в ответ на обвинения активистов в ее адрес
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Известная российская певица Бьянка (Татьяна Липницкая) опубликовала в своих социальных сетях видеозапись, на которой она исполняет танец с российским флагом во время одного из своих концертов, сообщает Life.ru.
Таким образом артистка отреагировала на призывы некоторых активистов признать ее иноагентом. Кроме того, артистка оставила небольшое сообщение для своих критиков.
«В то время, пока я и другие российские артисты создаем возможности для наших соотечественников общаться на родном языке, слушать на нем музыку и не терять связь со своими корнями, находятся недовольные и лживые люди, которым это не нравится», — заявила Бьянка.
Общественники обратили внимание на тот факт, что Бьянка выступала за пределами России, и выдвинули предположения о ее возможной причастности к финансированию Вооруженных сил Украины. Однако сама исполнительница категорически отвергла эти обвинения, охарактеризовав их как «беспочвенные».