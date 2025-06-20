Бесплатные кинопоказы ждут гостей на форуме «Новый вектор» в Истре

26 и 27 июня в Государственном историко-художественном музее «Новый Иерусалим» пройдет III форум регионального кинематографа «Новый вектор», организованный фондом поддержки регионального кинематографа союза кинематографистов России (ФПРК). Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры Подмосковья.

В рамках форума в концертном зале музея (первый этаж) с 11:00 до 13:00 и с 15:00 до 17:00 пройдут открытые кинопоказы документальных фильмов, представляющих природное, культурное и этническое многообразие нашей страны.

Вниманию зрителей представят фильмы, снятые за последние три года кинематографистами, живущими и работающими в различных уголках нашей страны. В своих работах художники показывают яркие характеры, непростые истории, природные красоты и повседневную жизнь наших соотечественников, создавая калейдоскоп образов, символизирующих культурное наследие народов, проживающих на территории РФ.

Это киноленты о коренных народах Дальнего Востока, Крайнего Севера, Северного Кавказа, общественных активистах, деятелях культуры, предпринимателях, волонтерах и т. д., которых объединяет сила духа, харизма, любовь к Родине и желание созидать, делая этот мир лучше. Фильмы являются лауреатами флагманского проекта ФПКР — конкурса документального кино «Россия — взгляд в будущее».

Программа и регистрация на форум «Новый вектор», включая кинопоказы, — на официальном сайте форума.

До 25 июня проходит регистрация на III форум регионального кинематографа «Новый вектор». Главной темой в этом году будет прокат и продвижение регионального документального кино. Участие в форуме «Новый вектор» традиционно принимают представители органов государственной власти, отраслевых некоммерческих учреждений, киностудий, продюсерских центров, прокатных компаний, онлайн-платформ, кинотеатров, медиа, СМИ.

На форум уже зарегистрировано порядка 120 человек из различных субъектов РФ, среди которых Сергей Дебижев — кинорежиссер, доцент Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения; Юлия Киселева — режиссер документального и научного кино, продюсер, сооснователь Лаборатории научного кино 2.0; Дмитрий Медведев — начальник отдела кинематографии АНО «Фестивальная дирекция», руководитель кинокомиссии Калининградской области; Мари Рено — шеф-редактор Службы документальных фильмов телеканала «Россия»; Алексей Рязанцев — глава «КарроПрокат», член Совета ФПРК; Петр Федоров — директор Дирекции международных отношений ВГТРК; Виктор Шадрин — генеральный директор АО «Свердловская киностудия», и другие.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.