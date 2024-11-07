Бесплатная реклама: известный блогер осудил гонорары артистов из госбюджета

Блогер Стас «Ай, Как Просто»: артисты не должны получать деньги из бюджета
Культура

Блогер Стас «Ай, Как Просто» поддержал предложение депутатов Госдумы ограничить траты на выступления артистов из государственного бюджета.

«Это же артисту, считай, бесплатная реклама. В каком абсурдном мире мы живем, что артист, имея возможность выступить в какой-то праздник перед большой аудиторией, показать им свою музыку, чтобы они его узнали и, возможно, в будущем купили билет уже на его сольный концерт, который он там же может прорекламировать, а ему еще за это и платят», — сказал блогер в эфире радио Sputnik.

По его словам, если артист хочет быть успешным и стремиться к ротации на ТВ и радио, он должен налаживать отношения с государством.

В Госдуме предложили ограничить бюджетные выплаты артистам на сумму более миллиона рублей. По мнению блогера, этот законопроект должен быть первым шагом к полному запрету таких гонораров.

Ранее российские звезды эстрады Роман Жуков и Валерий Юрин рассказывали об огромных гонорарах и рэкете в шоу-бизнесе 1990-х.