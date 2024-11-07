Бесплатная реклама: известный блогер осудил гонорары артистов из госбюджета

«Это же артисту, считай, бесплатная реклама. В каком абсурдном мире мы живем, что артист, имея возможность выступить в какой-то праздник перед большой аудиторией, показать им свою музыку, чтобы они его узнали и, возможно, в будущем купили билет уже на его сольный концерт, который он там же может прорекламировать, а ему еще за это и платят», — сказал блогер в эфире радио Sputnik.

По его словам, если артист хочет быть успешным и стремиться к ротации на ТВ и радио, он должен налаживать отношения с государством.

В Госдуме предложили ограничить бюджетные выплаты артистам на сумму более миллиона рублей. По мнению блогера, этот законопроект должен быть первым шагом к полному запрету таких гонораров.

Ранее российские звезды эстрады Роман Жуков и Валерий Юрин рассказывали об огромных гонорарах и рэкете в шоу-бизнесе 1990-х.