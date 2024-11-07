Рэкет и огромные гонорары: исполнители рассказали о шоу-бизнесе в 90-е

Популярные российские звезды эстрады 1990-х Роман Жуков и Валерий Юрин рассказали, как был устроен шоу-бизнес в те годы: повсюду процветал рэкет, но гонорары были огромными, сообщает kp.ru.

«Ты объезжаешь несколько городов, вся заработанная денежная масса скапливается в одном месте и перемещается вместе с нами, становясь все тяжелей. Естественно, если ты возвращаешься с такими деньжищами в Москву, какие-нибудь братки об этом узнают», — заявил автор песни «Я люблю вас, девочки» Роман Жуков.

По словам первого солиста группы «На-На» Валерия Юрина, в 1990-е годы в каждый город за исполнителями приезжали специальные люди, снимавшие кассу до начала концерта, чтобы обезопасить музыкантов, и увозили всю сумму в Москву, продюсеру Бари Алибасову.

В сентябре в Сети с большим успехом прошел сериал «Комбинация» об истории популярного советского музыкального коллектива конца 1980-х годов. Он повествует о гибели продюсера группы Александра Шиншинина.