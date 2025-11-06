Белорусские власти признали каналы блогера Mellstroy экстремистскими

Все каналы белорусского стримера Андрея Бурима, известного как Mellstroy, попали в реестр экстремистских материалов в его родной стране. Также в списке логотипы и водяные знаки, связанные с его блогом, сообщает «Осторожно, новости» .

МВД Белоруссии выявило в октябре факты совершения хулиганств, нарушений общественного порядка и незаконных массовых мероприятий, спровоцированных конкурсами Mellstroy. Все нарушения так или иначе были связаны с деятельностью блогера.

По данным ведомства, Бурим призывал людей участвовать в своих треш-конкурсах. Например, недавно он проводил розыгрыш, предлагая подписчикам записывать ролики с упоминанием рекламы казино. Бурим пообещал победителям квартиру.

В одном из конкурсов стримера приняла участие молодая пара из Чебоксар. Супруги записали на видео, как наносят своему маленькому ребенку тату. Ролик вызвал большой скандал, после которого семью решили поставить на учет. Родители малыша оправдались, отметив, что на самом деле не набивали ребенку тату, а просто нанесли надпись гелевой ручкой.

