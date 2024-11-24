Baza: оскорбивший русских комик Демидов извинился на камеру

сегодня в 16:40

Оскорбивший русских и бога комик Гурам Демидов извинился на камеру. Во время одного из выступлений юморист заявил, что «Бог с русскими, потому что Иисус открыл сеть алкомаркетов и теперь в каждом доме есть вино по цене воды», сообщает Baza .

Шутку комика не оценили сторонники движения «Сорок сороков». Они обратились в Следственный комитет РФ и попросили провести проверку выступления. В словах артиста заметили оскорбление чувств верующих.

У Демидова должен был произойти концерт в Самаре. Однако после обращения «Сорок сороков» мероприятие отменили.

В видео с извинениями Демидов сказал, что расстроен реакцией Русской православной церкви. Он признался, что не хотел обидеть людей и извинился.

Ранее певец Сергей Лазарев извинился за неадекватное поведение в эфире телешоу «Ну-ка, все вместе!».