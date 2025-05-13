«[Арзамасова] в 15 лет была женщиной». В Сети обсуждают спорные слова Авербуха

Авербух: я познакомился с Арзамасовой в ее 15 лет, она уже была женщиной

СМИ обсуждают новое интервью чемпиона мира в танцах на льду Ильи Авербуха, который побеседовал с журналисткой Ксенией Собчак. Особое внимание в их диалоге обратили на фразу экс-спортсмена про «15-летних женщин», когда он рассказывал о знакомстве со своей нынешней женой Елизаветой Арзамасовой. Отрывок интервью публикует Sport Baza .

Авербух заявил, что познакомился с будущей супругой, когда ей было 15 лет. По его словам, в этом возрасте девочки-подростки уже являются «женщинами».

«Ну какой ребенок? 15 лет это уже не ребенок, это уже женщина. У нее все было», — ответил Авербух на слова Собчак, что он помнит Арзамасову «практически еще ребенком».

Фигурист Авербух и киноактриса Арзамасова, известная по роли школьницы Галины Сергеевны в сериале «Папины дочки», поженились в декабре 2020 года спустя 10 лет после знакомства. Артистка младше своего супруга на 21 год.