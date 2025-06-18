Артистка Сизоненко призналась, что шокирована смертью коллеги Теняковой

Артистка Лада Сизоненко рассказала, что пребывает в шоке от новости о смерти коллеги, актрисы Натальи Теняковой, с которой она снималась в фильме «Любовь и голуби», сообщает Общественное Телевидение России .

«Я сейчас в шоке. <…> Это замечательный человек. Возможно, сложный характер для кого-то показался. Но я считаю, что она просто, помимо того, что замечательнейшая, талантливейшая актриса, человек с золотым сердцем, с золотой душой», — заявила звезда.

Сизоненко отметила, что ей очень жалко актрису, и вспомнила, как они встречались с ней в 1984 году будучи детьми. Звезда рассказала, что Тенякова является народной артисткой, у нее много знакомых.

Более того, женщина вспомнила показательную ситуацию, в которой Тенякова показала себя как очень добрый человек. На съемках документального фильма, когда Сизоненко приехала на площадку, ее сильно удивило то, что артистка узнала ее, проявив внимательность и доброту вместо того, чтобы просто поприветствовать коллегу на работе.

Уже в гримерке женщины просидели три часа, хихикая. Сизоненко добавила, что в своей работе актриса вживалась в роли на все 100%, проживала любой рассказ. По ее мнению, таким может быть только очень добрый, интеллигентный и умный человек.

Минувшей ночью на 81-м году жизни скончалась народная артистка России Наталья Тенякова. Актриса известна по фильмам «Любовь и голуби», «Следствие ведут знатоки» и «Отцы и дети».