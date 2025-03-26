Артист Калмыков: Орбакайте требует 21 млн рублей за 3 песни под фонограмму

Артист Анатолий Калмыков в эфире шоу «Звезды сошлись» на телеканале НТВ рассказал, что известная эстрадная певица и заслуженная артистка РФ Кристина Орбакайте требует 21 млн рублей за 3 песни под фонограмму на корпоративах, сообщает kp.ru .

«Есть одна певица, у нее мама очень знаменитая, так мы с этой певицей работали на корпоративе. Мне организатор говорит: посмотри, сколько певица заработала. Ее гонорар — 250 тыс. евро (21 млн рублей - ред.) за три песни под фонограмму», — сказал Калмыков.

Артист добавил, что очень скромно оценил свое выступление на данном корпоративе. Организаторы предложили добавить к сумме «лишний нолик». Калмыков засомневался, но в ответ ему привели в пример гонорар дочери Аллы Пугачевой.

Кристина Орбакайте уже давно обосновалась в Соединенных Штатах — в Россию она приезжает исключительно ради заработка. В последнее время количество выступлений дочери примадонны сократилось. Теперь она дает концерты преимущественно в США, странах Евросоюза и Израиле.

Кроме того, уменьшились и доходы артистки. Сегодня выступление на частном мероприятии оценивается в 2,5–4,2 млн рублей.

Ранее в Госдуме предложили Надежду Бабкину в качестве самого достойного кандидата на звание примадонны российской эстрады, которое принадлежало Алле Пугачевой.