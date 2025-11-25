«Арестовали только в новостях»: в команде Птахи опровергли данные о проблемах

Директор по PR в команде рэпера Птахи (Давида Нуриева) Марина Естифеева заявила, что информация об аресте его квартиры из-за долгов не соответствует действительности, сообщает «Абзац» .

«Это ложная информация, Давид ее опровергает. Откуда (СМИ – ред.) ее взяли — это уже не к нам вопрос», — сказала Естифеева.

Ранее SHOT сообщил, что квартира Птахи арестована за долги по жилищно-коммунальным услугам: якобы он не платил 8 лет и задолжал около 400 тысяч рублей. Речь идет об ипотечной недвижимости в Басманном переулке: рэпер приобрел ее в 2013 году.

