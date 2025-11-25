Цекало выплатил 21 млн рублей долгов по алиментам бывшей жене

Шоумен и продюсер Александр Цекало выплатил 21 млн рублей долга по алиментам на детей бывшей жене Виктории Галушке. Еще 29 млн рублей она хочет забрать через суд, сообщает Mash .

В августе Галушка запросила с экс-мужа 48,9 млн рублей за годы невыплаты алиментов на двоих детей. С частью шоумен расплатился за четыре месяца, но он еще остался должен 28,9 млн. Во вторник данную сумму озвучили на первом заседании суда по этому делу.

По договоренности продюсер должен был перечислять экс-жене около 1,7 млн рублей в месяц на 17-летнюю дочь Александру и 13-летнего сына Михаила.

Галушка и Цекало прожили в браке 10 лет. Они скрывали и свадьбу, и развод. После расставания женщина вернула себе девичью фамилию, получила в подарок особняк на Рублевке, который позднее продала.

Цекало в 2019 году уехал жить в США с новой женой — художницей Дариной Эрвин.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.