Ансамбль «Славянский лик» завоевал гран-при фестиваля «ART-ПУЛЬС» в Серпухове

Ансамбль танца «Славянский лик» Губернского колледжа под руководством Джамили Старостиной стал обладателем Гран-при III Международного фестиваля-конкурса «ART-ПУЛЬС», который прошел 8 февраля во Дворце культуры имени В. И. Ленина в Серпухове, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Серпухове 8 февраля состоялся III международный многожанровый фестиваль-конкурс творчества и искусств «ART-ПУЛЬС». В мероприятии приняли участие исполнители различных жанров, а зрители увидели яркие выступления.

Особого успеха добился образцовый коллектив «Ансамбль танца «Славянский лик» Губернского колледжа. Под руководством Джамили Старостиной артисты продемонстрировали высокий уровень мастерства и получили гран-при фестиваля, а также награды в отдельных номинациях.

Васильченкова Ева с номером «Монгольская статуэтка», Карабанова Варвара с танцем «Эрзяночка», коллектив с постановками «Ой, на горке», «Толчея» и дебютным номером «Озорные дробушки» стали лауреатами I степени. Жюри отметило артистизм, точность движений и аутентичность исполнения.

Каждое выступление отличалось продуманной драматургией и работой с этнографическим материалом. Руководитель коллектива создала атмосферу единства, что позволило участникам раскрыть свой потенциал на сцене.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.