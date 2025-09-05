Аня Покров и Евгения Медведева посетят закрытие «Школы блогеров» в Москве

В Летнем кинотеатре на Северном речном вокзале 6 сентября пройдет церемония закрытия проекта «Школа блогеров». Посетить мероприятия приглашают всех желающих, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

В рамках церемонии закрытия состоится награждение победителей конкурса на лучшее видео про Московский транспорт, в нем поучаствуют популярные инфлюенсеры. Также подведут итоги проекта. Начало мероприятия в 16:00.

Кроме того, будет организована автограф-сессия с блогерами. Это Аня Покров — автор шоу и исполнитель песен с аудиторией свыше 15 млн подписчиков, а также Евгения Медведева — фигуристка, двукратный серебряный призер Олимпиады, двукратная чемпионка мира и Европы, видеоблогер и интервьюер.

По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, мастер-классы «Школы блогеров» за время ее работы посетили более 420 человек.

«Участники прослушали множество полезных лекций и узнали, как создавать интересный и востребованный контент. Благодарим всех за желание освещать достижения московского транспорта, который мы развиваем по поручению мэра Москвы Сергея Собянина», — заявил Максим Ликсутов.