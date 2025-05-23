Андрис Лиепа: благодарен судьбе за возможность поработать с Юрием Григоровичем

Сотни людей, в том числе знаменитостей, 23 мая пришли проводить в последний путь ныне покойного хореографа и балетмейстера Юрия Григоровича. Советский и российский артист балета, театральный режиссер и продюсер, народный артист РФ Андрис Лиепа в разговоре с РИАМО рассказал, что очень благодарен судьбе за то, что была возможность поработать с уникальным человеком и гением хореографии.

«В „Спартаке“ танцевал мой отец (Марис Лиепа, латвийский и российский артист балета — ред.), я танцевал в его „Иване Грозном“. Я уверен, что театр будет сохранять его спектакли. <…> Благодарен судьбе, что была возможность работать с гением. Гением хореографии и уникальным человеком. Было несколько встреч, которые незабываемы. Спасибо ему огромное! Мы чтим его память, очень его любим, и будем молиться за упокой души. Царствие ему небесное и вечный покой», — сказал Лиепа.

Проститься с Юрием Григоровичем также приезжал российский артист балета Николай Цискаридзе, который рассказал, что лично с гениальным хореографом поддерживал не только профессиональное, но и личное общение. Вместе с Григоровичем он много путешествовал и ходил по экскурсиям, в том числе в Санкт-Петербурге, Тбилиси, Лондоне и Париже.

Григорович умер 19 мая в возрасте 98 лет от осложнений, вызванных двусторонней пневмонией. Церемония прощания проходила в Большом театре в Москве. Гроб с телом Григоровича вынесли под крики «Браво!» и громкие аплодисменты. Семья покойного решила кремировать его тело и захоронить на Новодевичьем кладбище рядом с супругой Наталией Бессмертновой.