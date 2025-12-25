Алентову госпитализировали в состоянии клинической смерти с прощания с Лобоцким

Российская актриса Вера Алентова 25 декабря пришла проститься с покойным актером Анатолием Лобоцким и внезапно почувствовала себя плохо на траурной церемонии. Артистку госпитализировали в больницу в состоянии клинической смерти, сообщает РЕН ТВ .

Предварительно известно, что Алентовой стало плохо на траурной церемонии. В реанимацию ее доставили около 11:00.

Врачи сделали все возможное, чтобы спасти жизнь актрисы, но оказались бессильны, она умерла на их руках. Церемония прощания с ней пройдет в Театре имени Пушкина.

Анатолий Лобоцкий скончался 20 декабря. Церемония прощания с ним прошла в Москве 25 декабря.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.