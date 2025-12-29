Александр Михайлов на прощании с Верой Алентовой: умерла очень неожиданно

Актер Александр Михайлов на прощании с народной артисткой России Верой Алентовой в Театре имени Пушкина в Москве заявил, что она умерла очень неожиданно. Михайлов отметил, что Алентова была красивой, талантливой.

«Алентова показала не только России, но и всему миру свои работы. Уходит целое поколение душевных, духовно богатых людей», — добавил артист.

Михайлов подчеркнул, что время в прошлом было удивительное. Люди умели дружить, ценили дружбу, несли духовную красоту.

Артист привел в пример цитату Антона Чехова: «В человеке должно быть все прекрасно. И лицо, и одежда, и душа, и мысли». По мнению Александра Михайлова, Вера Алентова имела прямое отношение к этой формулировке.

Народная артистка России умерла 25 декабря. Ей было 83 года. Вере Алентовой стало на похоронах коллеги Анатолия Лобоцкого. Ее госпитализировали, но в больнице спасти не смогли.

Алентова сыграла главную роль в фильме «Москва слезам не верит». Легендарная картина получила «Оскар» в 1981 году как «Лучший фильм на иностранном языке».

